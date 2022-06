Amministrative, alle 12 l'afflusso è stato del 18.38%

A Parma Urne aperte fino alle 23 di domenica 12 giugno. I cittadino sono chiamati al voto per i 5 quesiti sulla giustizia e per scegliere il sindaco, oltre al rinnovo del Consiglio. Gli elettori per i referendum sono 139.425, di cui 66.248 maschi e 73.177 femmine. Gli elettori per le elezioni ammnistrative saranno 146.939, di cui 70.030 maschi e 76.909 femmine. I diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in totale 2452 di cui 1255 maschi e 1197 femmine. Alle 12:24, il dato dei votanti è di 26.927. Per un'affluenza del 13,38% degli aventi diritto al voto. dato in linea con le ultime Amministrative nel 2017.