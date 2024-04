Andrea Zanoni si candida alle Europee per il Pd

Andrea Zanoni è candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nel collegio Nord Orientale nella lista del Partito Democratico, che comprende anche Parma. Martedì 30 aprile alle ore 20.45 presso la Sede del Partito Democratico di Parma in via Claudio Treves si terrà la presentazione ufficiale, alla presenza del candidato.

"Il mio impegno per la comunità nasce nel mondo dell’associazionismo - sottolinea Andrea Zanoni. Per proteggere con efficacia l’ambiente, la sanità, la legalità e gli animali ho deciso di entrare in politica. Sono stato Europarlamentare e attualmente sono Consigliere Regionale del Veneto. Ho scongiurato la realizzazione di opere impattanti, interventi e iniziative che avrebbero danneggiato l’ambiente, gli animali e la salute delle persone. Il mio impegno non si esaurisce all’interno delle istituzioni ma si svolge anche sul territorio. Il contatto con le persone, le associazioni e gli amministratori locali è fondamentale".