Anna Maria Corazza (+Europa): "Sconfitta che pesa, ma già da domani uniamo le forze liberali"

"Ce l’abbiamo messa tutta per una battaglia storica in difesa dei nostri valori", ad affermarlo è Anna Maria Corazza, candidata capolista in Emilia-Romagna con Più Europa , che prosegue: “Ringrazio di cuore i parmigiani per la fiducia: in Emilia-Romagna Più Europa ha fatto uno dei risultati migliori in Italia, perché è stata superata la soglia di sbarramento. Ma a livello nazionale per pochi voti non ce l'ha fatta. La vera sconfitta delle elezioni, però, è la politica: milioni di italiani non si sono recati alle urne, delusi, scontenti e arrabbiati da una classe politica che sentono lontana e staccata dalla realtà quotidiana. Chiunque ami l’Italia, alla luce di questo dato, non può stappare bottiglie di champagne”.

“La destra ha colto in gran parte un voto di protesta contro la politica; un voto di persone in disperata ricerca di cambiamento".

“Sullo sfondo - continua Anna Maria Corazza - resta la grande sconfitta per aver affossato un premier, Mario Draghi, apprezzato in tutto il mondo e rispettato in Europa, che stava facendo le giuste riforme per il Paese. I partiti di governo che lo hanno sfiduciato sono corresponsabili di questo declino verso destra, una destra che sulla carta si è dimostrata illiberale e vicina al regime di Orban”.

“Non c’ è tempo per la delusione - conclude Corazza -, già da domani lavoreremo per unire le forze liberali, moderate e di centro. Bisogna impegnarsi per rinsaldare questa alleanza. Siamo insieme in Europa, nella stessa famiglia politica di Renew Europe che è centrale nelle politiche europee. Assieme alle forze moderate siederemo in Parlamento per svolgere una dura e costruttiva opposizione europeista, liberale e atlantista. Vigileremo affinché l'Italia non si sposti a destra nei diritti civili, nelle libertà economiche, nella politica internazionale. Oggi il nostro obiettivo è e resterà il medesimo: rimanere ancorati all'Europa e contrastare con tutte le forze le derive populiste e sovraniste".