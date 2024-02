Anna Rita Maurizio si dimette dal Consiglio Comunale

Anna Rita Maurizio, consigliera comunale diSinistra Coraggiosa, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale.

Ho rassegnato le mie dimissioni dal Consiglio Comunale di Parma per sopraggiunti impegni familiari. Ringrazio sinceramente tutt i miei colleghi Consiglieri di Maggioranza per l’amicizia ed il fruttuoso percorso fatto fin qui, ma anche quelli di minoranza perché in democrazia si cresce nel confronto a volte duro con chi non la pensa come noi.

Ringrazio tutta la Giunta per il difficile lavoro che stanno svolgendo, il Presidente del Consiglio Michele Alinovi per essere riuscito nell’essere esempio di figura al disopra delle parƟ ed infine il Sindaco Michele Guerra per il faticoso fardello che si è messo sulle spalle nel guidare questa meravigliosa città per rimanere fedele all’obbiettivo di questa coalizione “Ho scelto il futuro”. Ho la certezza di passare il testimone a persone che hanno i miei stessi ideali, gli ideali di ‘Coraggiosa’, ricche di umanità e di trasparenza nell’agire politico"