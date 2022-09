Parma, appello per la sicurezza a san leonardo e la ghiaia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Il quartiere di San Leonardo a Parma è diventato un vero e proprio ritrovo di extracomunitari che danneggiano gli spazi comuni. Una situazione per la quale mi ritengo preoccupato". Così in una nota Francesco Patamia, imprenditore, fondatore del partito "Europei Liberali", candidato alla Camera dei Deputati nel collegio elettorale plurinominale Emilia Romagna - 02 nella lista Noi Moderati. "I cittadini vedono consumarsi la violenza sotto i loro occhi - prosegue Patamia - e sentono costantemente il pericolo di una possibile aggressione, anche per motivi futili. La Ghiaia, invece, famosa per il suo mercato, è ormai affollata da ladri e malviventi e le condizioni di vita di molti senza fissa dimora stanno peggiorando notevolmente. Emergenze delle quali la politica ha il dovere di occuparsi".