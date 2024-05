Cavandoli: "Grazie ai carabinieri per l'arresto degli aggressori del 74enne"

“Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Parma - sottolinea Laura Cavandoli, deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale - per l’operazione che ha portato all’identificazione dei due rapinatori responsabili dell’aggresL’aggressione di via Corso Corsi è un episodio grave avvenuto in una via della città che da tempo desta preoccupazione non solo in termini di sicurezzasione avvenuta nei giorni scorsi a Parma in via Corso Corsi ai danni di un uomo di 74 anni.

"L'uomo era stato lasciato a terra privo di sensi nell'androne di un condominio da due aggressori che si erano dileguati con l'automobile della vittima dopo avergli sottratto le chiavi, insieme al portafoglio e al telefono. Grazie a un'indagine minuziosa basata sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati telefonici, i Carabinieri sono riusciti prima a ritrovare l'auto della vittima e poi a risalire agli odierni indagati: un lituano di 39 anni e un'ucraina di 44, entrambi ora in carcere. Un plauso quindi al lavoro dei Carabinieri di Parma che con la loro prontezza nell'intervento e nell'attività di indagine hanno garantito ancora una volta la tutela dei parmigiani a fronte di eventi criminosi violenti.