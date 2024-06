Assegnato il finanziamento di 3,2 milioni di euro per la diga di Vetto

“Ringrazio il ministro Matteo Salvini per l'attenzione prestata al nuovo progetto della Diga di Vetto nella val d’Enza tra Parma e Reggio. È dal 1863 che si parla di questa opera e solo nel 1988 ha avuto luce un primo tentativo di esecuzione, purtroppo interrotto nell’agosto dell’anno successivo, privando il territorio di un intervento idraulico fondamentale". Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, durante l’odierno QT al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. "La Diga di Vetto è un invaso necessario per la regimentazione e laminazione delle acque piovane, per la messa in sicurezza del territorio e soprattutto per rispondere alle esigenze idriche per usi agricoli, industriali e civili che erano stati quantificati in oltre 150 milioni di metri cubi dal progetto iniziale. È stato assegnato il finanziamento di 3,2 milioni di euro per la progettazione ed è appena stato aggiudicato il bando per il Documento di Fattibilità per le Alternative Progettuali. Dopo oltre due decenni di stop, grazie all’impegno del MIT, è stato finalmente riavviato questo importantissimo progetto tanto atteso dalla comunità emiliana per contrastare la crisi idrica, a riprova dell’attenzione che la Lega ripone nei confronti dei territori e delle loro esigenze”.