Associazione Prospettiva, la delibera sull’aeroporto garanzia per evitare il polo cargo

‘Se Parma non ha e non avrà un aeroporto cargo sarà merito del lavoro di questa mministrazione comunale, la delibera che sarà discussa lunedì in Consiglio è un ulteriore presidio verso questo obiettivo’. A dirlo sono Emma Nicolazzi Bonati e Davide Lazzeroni, presidentessa e vicepresidente dell’associazione Prospettiva che promuovono il percorso svolto dalla Giunta guidata da Michele Guerra, il cui lavoro ha prodotto un documento che

posiziona ancora una volta il Comune di Parma quale garante di ‘un’infrastruttura coerente con le nostre aspettative, capace cioè di dare un nuovo impulso alla città quale nodo trasportistico evitando tuttavia di fare del Giuseppe Verdi un polo merci, per valorizzare le prospettive di sviluppo turistico del nostro territorio’.

‘Coerenza, coraggio, visione programmatica e rispetto del ruolo istituzionale a tutela dei cittadini sono state le linee guida che hanno ispirato il Comune in questo anno di impegno sull’aeroporto’ sottolineano la Bonati e Lazzeroni, ‘dove il confronto è stato determinante per individuare un bene comune a servizio della città e ha portato l’Amministrazione a presentare una delibera che si contrappone a quella che riteniamo un’opzione dannosa, la realizzazione di un polo logistico’.

Tutto ciò nonostante il Comune sedesse al tavolo con un ruolo subalterno rispetto ad altri enti, premessa che dà ancora più valore alla capacità di far prevalere la posizione di Giunta e maggioranza, ‘lo stesso coraggio – riconoscono i rappresentanti di Prospettiva – che va attribuito ai tanti cittadini che in vari modi hanno espresso la loro contrarietà al progetto iniziale’. ‘La strada è ancora lunga per arrivare a un obiettivo adeguato – conclude Prospettiva - ma il cammino intrapreso è quello giusto, la coesione della maggioranza e la perseveranza della Giunta saranno importanti in ogni fase per avere un’infrastruttura a vocazione passeggeri e ribadire l’inutilità di un polo cargo’.