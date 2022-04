Atti vandalici, La Lega: "Pizzarotti ha preferito utilizzare gli agenti solo per le multe ai parmigiani"

“Grazie alla polizia locale per avere individuato in tempi rapidissimi il probabile autore dello scempio ai monumenti più sacri e importanti della città. Solo al termine del loro mandato Pizzarotti e soci scoprono che l’utilizzo della videosorveglianza e della Polizia Municipale sul fronte della sicurezza e della lotta al degrado producono risultati. Miracoli della campagna elettorale!".

Lo hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo Lega in Consiglio comunale di Parma Emiliano Occhi, Laura Cavandoli e Paolo Azzali, a seguito dell’individuazione dell’autore degli sfregi ai portoni di Duomo, Battistero e altri monumenti religiosi.

"La Lega - si legge nel comunicato diffuso dagli esponenti del Gruppo LEga in Consiglio comunale - glielo dice da 10 anni, ma la Giunta Pizzarotti ha preferito per tutto questo tempo utilizzare gli agenti solo per fare multe ai parmigiani”. Il presunto autore è un immigrato proveniente da un paese islamico, di quelli per cui Pizzarotti e la sinistra predicano accoglienza e indulgenza sempre e comunque. In un colpo solo, la notizia smonta due capisaldi della decennale narrazione pizzarottiana: la retorica immigrazionista e lo scaricabarile, in materia di sicurezza, sulle Forze dell’Ordine, dimostrando che anche l’amministrazione comunale avrebbe potuto fare tanto per la sicurezza e il contrasto al degrado in città. Ma lui e i suoi assessori hanno scelto di non fare nulla per due interi mandati amministrativi. Esprimiamo vicinanza al Vescovo di Parma che ha giustamente evidenziato la gravità di questo atto, ma siamo anche offesi come parmigiani e cattolici per l’insulto alla nostra storia e alla nostra cultura. La Lega chiede che il Comune si costituisca parte civile”.