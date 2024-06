Autonomia, la Lega attacca: “Pd e Bonaccini incomprensibili”

"Nel 2017 Bonaccini ha fatto approvare in Regione Emilia Romagna una risoluzione a favore dell’autonomia, oggi lo stesso Bonaccini si schiera contro l’autonomia. Incomprensibile, ed è dire poco: addirittura nel 2018 Bonaccini andò con Zaia e Maroni dall'allora Premier PD Gentiloni, a firmare delle pre-intese nel 2018, vantandosi di non aver fatto il referendum perché la sua era una scelta politica convinta".

Lo dichiara la deputata emiliana della Lega Laura Cavandoli. Che riprende: "Mi unisco a Matteo Rancan, segretario Lega Emilia e capogruppo in regione, nel chiedere a Bonaccini chiarezza. A parte il lato grottesco, quasi ridicolo, di un governatore che, con questo atteggiamento, dimostra coi fatti tutta la sua incoerenza appare evidente che la sinistra tema questa riforma perché interrompe il centralismo e assistenzialismo dietro cui tanti amministratori poco brillanti si sono nascosti. L’autonomia è un’opportunità per i territori, una possibilità di crescita che premia le eccellenze e permette agli enti locali di garantire con massima efficienza servizi ai cittadini. Schierarsi contro questa riforma, come fa lo stesso Pd che ha inserito l’autonomia in Costituzione, vuol dire non solo non essere coerenti, ma anche non voler bene alle eccellenze del nostro Paese”.