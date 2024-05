Autovelox, Cavandoli: "Sì alla sicurezza, no al far west"

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sugli autovelox annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla Camera dei Deputati la scorsa settimana. Un provvedimento atteso da quasi 14 anni che regolamenterà in modo uniforme i controlli di velocità sulle strade italiane in ottemperanza alla legge 120/2010 in materia di sicurezza stradale. "E’ una buona notizia per automobilisti e cittadini perché da una parte si garantisce la sicurezza sulle strade e dall’altra si tutela l’utenza da un utilizzo improprio degli autovelox come strumento ‘per far cassa’. Finalmente c’è una regolamentazione unitaria per determinare i tratti stradali in cui è possibile collocare gli autovelox - spiega Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma - che saranno individuati con un provvedimento del prefetto. Per la prima volta viene individuata la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro, in modo progressivo a seconda del tipo di strada. Gli autovelox non potranno essere posizionati dove il limite di velocità risulta eccessivamente ridotto: ad esempio quando il limite è inferiore a 50 Km/h nelle strade urbane o quando nelle strade extraurbane il limite imposto è inferiore di 20 km/h rispetto a quello previsto dal codice della strada, e dovranno comunque essere segnalati almeno 1 Km prima, fuori dei centri abitati. Inoltre, l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento sarà consentito solo con la contestazione immediata. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini che, adempiendo agli obblighi previsti dalla legge, ha posto fine al far west degli autovelox, che sono in Italia più del 10% di quelli presenti nel mondo”.