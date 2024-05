Autovelox, Guerra: "Salvini dovrebbe preoccuparsi della sicurezza stradale"

Il sindaco di Parma: "Questa stretta non fa un favore ai cittadini, è semplicemente un'operazione per il consenso che rivela uno Stato impegnato in una battaglia contro le sanzioni per comportamenti sbagliati e ignora chi chiede ogni giorno agli amministratori locali"