Azione non ha superato la soglia di sbarramento del 4% per le elezioni Europee ma si è fermato al 3.3%, Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma, candidato tra le fila del partito di Calenda e considerato uno dei favoriti per l'elezioni al Parlamento Europeo, non ce l'ha fatta, nonostante le oltre 10 mila preferenze.