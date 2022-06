Ballottaggio, fino ad ora ha votato solo il 15,1% degli aventi diritto

Si torna a votare, almeno nei Comuni che non hanno ancora raggiunto un verdetto definitivo. Dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 26 giugno, i seggi saranno aperti per i ballottaggi delle elezioni comunali 2022: una "tornata" che riguarda anche il Comune di Parma. Chi tra il candidato del centrosinistra, Michele Guerra e quello del centrodestra, Pietro Vignali sarà sindaco? Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle ore 12 di oggi, domenica 26 giugno 2022, nelle 204 sezioni elettorali del Comune di Parma, hanno votato per il ballottaggio 22191 elettori, pari al 15,1 % degli aventi diritto al voto.

Un dato il linea con il ballottaggio del 2012 (14,18% degli aventi diritto al voto) e del 2017, quando il dato era di un punto più alto: 16,24% degli aventi diritto al voto.

Il candidato del centrosinista, Michele Guerra, ha votato al seggio della scuola Cocconi, in Piazzale Picelli, mentre il candidato del centrodestra, Pietro Vignali al seggio di via Verdi.