Berceto: il vicesindaco si candida contro l'Amministrazione

L'attuale vicensindaco del comune di Berceto Ciriaco Consigli alle prossime amministrative si candiderà contro l'attuale maggioranza in Comune, guidata dal sindaco Luigi Lucchi.

"Per Berceto ho scelto di cambiare”, con queste parole Consigli prende le distanze dall’attuale amministrazione comunale, in vista delle prossime amministrative di giugno.

“In questi anni mi sono speso per il paese, dando sempre la mia disponibilità ed essendo presente sul territorio ogni volta che c’era bisogno. Una disponibilità apprezzata da tanti concittadini, ma non dall’amministrazione che ha ritenuto di non coinvolgermi in riunioni ed incontri dell’ultimo periodo”.

Per questo motivo Consigli ha deciso di non partecipare alle prossime elezioni nella compagine che sarà sostenuta dall’attuale amministrazione, ma di confluire in un altro progetto elettorale. “Mi metto ancora a disposizione di Berceto e delle sue frazioni - conferma - con lo stesso impegno e la stessa dedizione. Lo farò all’interno di un progetto nuovo, che si propone di rilanciare il nostro paese sotto diversi punti di vista”.

Secondo le prime indiscrezioni Consigli potrebbe prendere parte al progetto politico di Giovanni Paolo Bernini che, proprio in questi giorni, starebbe ultimando la definizione degli ultimi nomi per le candidature.