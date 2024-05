Bersani a Collecchio per la Galli: "Io, volontario della politica"

<Io sono un volontario della politica, un pensionato volontario, tipo Auser, e ho già fatto 35 tappe, questa è la 36esima. Perché lo faccio? Perché, secondo me, queste elezioni amministrative sono le più importanti da 20 anni a questa parte>. Per Pier Luigi Bersani, ieri pomeriggio, in piazza Europa, a Collecchio, a sostenere la ricandidatura a sindaca di Maristella Galli, con la coalizione Collecchio Insieme, la prossima tornata elettorale dell'8 e del 9 giugno è particolarmente importante, non solo alle europee ma anche per i territori. Al dibattito, moderato da Francesco Nani di Parma Repubblica, Bersani, ribadendo più volte l'importanza della partecipazione alle urne, di fronte a una pizza gremita ed entusiasta, l'ex ministro ha detto: <L'Europa deve cambiare delle politiche davanti ai grandi fatti mondiali, la pace e la guerra, il clima, l'emigrazione. La scelta è solo questa: si cambia andando avanti o andando indietro. La destra italiana è diversa da quelle europee, non negli ingredienti, ma solo nel dosaggio, perché tutte le destre europee hanno gli stessi ingredienti: il primo è quello che si può chiamare l'antiglobalismo e il nazionalismo sostanzialmente su basi etniche; questi, gli immigrati non è che non li vogliano perché sono irregolari, non li vogliono punto, perché hanno un altro colore. Tutte queste destre interpretano la modernità come una specie di ripiegamento morale>.

Nel corso del pomeriggio, però, sono stati tanti i temi toccati da Bersani e Galli: dall'antifascismo alla pace, dalla difesa della Costituzione ai problemi legati a una sanità pubblica che, un pezzo alla volta, viene smantellata, fino al salario minimo. <Stanno smantellando il sistema universalistico>, ha aggiunto Bersani, parando di salute, prima di soffermarsi sulla necessità di riportare al centro del dibattito politico il salario <che consenta alle famiglie una vita libera e dignitosa>. <L'andamento dell'occupazione, in Italia, viene sospinto da bassi e bassissimi salari: noi stiamo seguendo la linea dei Paesi in via di sviluppo, dove si cerca di far lavorare in molti pagandoli quasi zero, il contrario di quanto avviene in Francia e in Germania – ha spiegato ancora Bersani, facendo riferimento alle cifre spesso diffuse sull'occupazione, che però vanno letti sulla base anche della qualità degli impieghi -. O la va o la spacca non è Giorgia (Meloni, ndr), ma è la rivincita dei post missini: se noi non capiamo questo, non campiamo qual è il motore di questa macchina. Vogliono tirare una riga nuova, poter dire che sono legittimati senza inchinarsi ai valori della Costituzione, quindi procedono su un solco che è distruttivo>.

Galli, che ha introdotto e concluso il dibattito con Bersani, ringraziandolo per la sua presenza e il suo sostegno, ha voluto, fin da subito, sottolineare la tenuta di Collecchio. Ad accogliere Bersani, molti applausi, tante persone e una piazza Europa viva e partecipata. <Il nostro territorio è ricco, ma sotto tanti punti di vista, non solo da quello del reddito che è sicuramente ad alti livelli, ma è ricco l'ambiente, i parchi, i fiumi, siamo ricchi di cultura, di solidarietà, di generosità e di artigiani e imprenditori in gamba, che sanno guardare avanti – ha detto la candidata sindaca -. Tutto questo è merito dei cittadini e delle cittadine, degli abitanti, ma anche delle amministrazioni che si sono succedute in questi anni. Io ho avuto il privilegio di poter amministrare in questi cinque anni Collecchio, questo comune importante anche nella provincia, e ho avuto anche la fortuna di trovare intorno a me tante persone che hanno condiviso queste idee che portiamo avanti in questa coalizione. Collecchio Insieme è formata da partiti (come il Partito democratico, dal Partito socialista, da Italia viva, da Azione, dal Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista), quindi si tratta di una coalizione ampia e ne andiamo, e da candidati civici e ne andiamo fieri di questo: siamo riusciti a trovare ciò che ci unisce e su questo abbiamo creato un programma>.

Soffermandosi su alcuni punti, tra cui l'ambiente e la sicurezza, Galli ha ricordato che Collecchio Insieme <tiene molto> ai suoi <giovani, ai quali offriremo una nuova palestra e un nuovo spazio attrezzato per le feste>, ma anche ai suoi <anziani, ai quali vogliamo dedicare un piccolo paese nel paese, dove persone con demenza senile o Alzheimer possano ritrovare piazzette e stradine, in sicurezza, una dignità per la loro vita>, ai <servizi sociali, che coprono tutte le persone che hanno difficoltà, ai quali dedichiamo 2 milioni di euro all'anno> e ai <lavori pubblici, ai quali abbiamo dedicato 20 milioni in questi cinque anni e ai quali se nessun Giorgetti e nessun altro ci chiederà di restituire dei soldi che ci erano stati dati noi continueremo a fare>. All'evento a sostegno della coalizione, è passata per un saluto anche Annalisa Corrado, candidata per il Pd alle prossime elezioni europee, nella circoscrizione del nord-est, e l'assessora della Regione Emilia-Romagna, Barbara Lori. In chiusura, Bersani ha detto: <Bisogna che Maristella Galli, che ha messo insieme la coalizione che ci vorrebbe, vinca, così quando vado in tv, dico forte: l'Italia faccia come Collecchio>.