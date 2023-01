Cultura, la consigliera Chiastra: “Parma Città Universitaria? No, biblioteche chiuse per sedici giorni!”

"Non è accettabile che durante le festività le biblioteche restino chiuse dal 24 dicembre all’8 gennaio - sottolinea la consigliera di opposizione e Presidente di Missione Parma Virginia Chiastra. Per ben sedici giorni migliaia di studenti non hanno trovato posto nelle Biblioteche dell’Ateneo che loro stessi contribuiscono a promuovere e partecipare. Secondo i dati del MIUR, la città di Parma conta ben 29.134 mila studenti universitari. Riconosciamo, chiaramente, i rincari economici che tutte le Università e le famiglie italiane hanno dovuto subire a causa dell’inflazione terribile che stiamo vivendo, ma non vediamo l’attuale Giunta comunale attiva nel trovare soluzioni al problema-biblioteche.

"Spiace constatare che nel programma elettorale del Sindaco vi era – tra i vari obiettivi – quello di “consolidare e migliorare il progetto Parma città universitaria”, in particolare – così si legge – dialogando “con l’Ateneo e con la popolazione studentesca”. Quello che auspico, come Consigliere d’opposizione e Presidente di Missione Parma, è che la Giunta inizi ben presto a progettare ad esempio nuovi spazi di co-working, che possano supportare le strutture universitarie, dialogando coi privati, col fine di creare non solo nuovi luoghi di studio ma anche di aggregazione. Mi metto a completa disposizione per coordinare un tavolo di confronto perenne – con cadenza settimanale – e soprattutto operativo, che veda noi, rappresentanti delle istituzioni, e le associazioni giovanili, in particolare quelle studentesche, confrontarsi, ascoltarsi e far sì che Parma diventi realmente una “Città Universitaria”.