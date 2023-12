Bocchi 'ironizza': nell'albero di Natale il volto del vicesindaco Lavagetto

In questi giorni a Parma è montata la polemica relativa all'albero di Natale, già in piazza Garibaldi e in attesa di essere addobbato. È arrivato in centro città sabato 2 dicembre, di buon mattino e accompagnerà i parmigiani fino alla festività di Sant'Ilario. È un abete alto 16 metri, 'vittima' del maltempo. Nei giorni della forte pioggia alcuni rami sono stati spezzati. Per questo motivo, sull'abete di Natale è montata la sferzante ironia dei parmigiani. Priamo Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha addirittura postato sul suo profilo Facebook una foto di un albero di Natale con dentro il volto del vicesindaco Lorenzo Lavagetto con tanto di didascalia: "Dopo le assurde polemiche, sostituito l'albero di Natale".

Ai commenti polemici dei cittadini, si è aggiunto il post di Priamo Bocchi. Intanto, l'accensione è in programma venerdì 8 dicembre alle 17,30.