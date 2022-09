Bonaccini: "Darò il mio contributo perché questo partito non si perda"

"Darò il mio contributo perché il Pd non si perda". Lo assicura Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna durante l'incontro stampa convocato oggi pomeriggio davanti alla sede della Regione a Bologna per analizzare i risultati elettorali. "Non so cosa si potesse fare di più - dice Bonaccini a proposito della sconfitta del Pd - tutti noi auspicavamo di vincere. Non ci piacciono le sconfitte. Ma la sconfitta c'è, lo ha riconosciuto Enrico Letta e lo riconoscono tutti. Ora dobbiamo ripartire da qui, l'importante è non perdersi. E io darò il mio contributo perché il Pd non debba perdersi, perché secondo me, tra mille difficoltà, le ragioni per le quali il Pd è nato ed è ancora oggi il secondo partito del Paese, ci sono tutte. E un futuro centrosinistra non può prescindere dal Pd". Negli ultimi anni, aggiunge Bonaccini, "il Pd ha fatto bene a mettersi a disposizione del Paese in un momento drammatico. Le scelte compiute in passato sono state scelte giuste, dal punto di vista di assumersi una responsabilità di governo. È inutile tenere la testa rivolta indietro. Ora ci dovremo mettere a disposizione per un progetto che guardi avanti e guardi al futuro", insiste il governatore.