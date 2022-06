Bonaccini sul voto di Parma: "Il centrosinistra allargato è vincente"

"I risultati del primo turno di queste elezioni amministrative confermano che il progetto di un centrosinistra allargato, aperto ai contributi della società civile, riformista ed europeista è vincente. Con alleanze costruite sui programmi e non sulle utilità di comodo. La strada giusta per battere la destra: un campo largo di cui un Pd forte sia perno fondamentale e imprescindibile". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna commenta in un post su Facebook i risultati delle amministrative. "Così come- aggiunge - credo abbia pagato la scelta di concentrarci sui problemi reali delle persone, andando tra la gente, ascoltando e parlando di soluzioni, evitando polemiche con i nostri avversari, ma puntando su competenza e serietà dei nostri candidati. Ci tengo a ringraziarli tutti, per l'impegno e la passione dimostrati in queste settimane di campagna elettorale".

Lo dimostrano "Michele Guerra a Parma e Katia Tarasconi a Piacenza, che stanno ottenendo risultati molto importanti al primo turno, ribaltando per dimensione le previsioni. Così come le vittorie di Debora Badiali a Budrio e Daniela Angelini a Riccione, due comuni importanti che tornano al centrosinistra già stasera", rivendica Bonaccini. "Avanti così- chiosa-, il lavoro non è finito. In queste due settimane c'è da dare il massimo, completiamolo nel migliore dei modi".