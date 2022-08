Cavandoli: "Grazie alla Lega bonus di 800 euro per padri separati”

“Grazie all’ottimo lavoro della Lega al Governo in arrivo fino a 800 euro al mese di bonus Covid-19 per i padri separati. Un aiuto fortemente voluto da Matteo Salvini e che dimostra come le elezioni anticipate non abbiano bloccato la nostra attività. Da tempo la Lega supporta la battaglia dei padri separati che non riescono ad ottemperare agli obblighi di mantenimento e che, anche prima della crisi pandemica, erano in difficoltà dopo la separazione per l’aumento dei costi, le spese dell’alloggio e l’assegno di mantenimento. Finalmente un supporto concreto ai padri separati in difficoltà e ai loro bimbi e ragazzi che meritano un futuro e una vita dignitosi”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.