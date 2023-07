Bosi (+Europa): "Vergognoso lo scaricabarile sui comuni"

"L'atteggiamento del governo Meloni che scarica ancora una volta i problemi sui Comuni è vergognoso. È notizia di poco fa di un cittadino di Terrasini (PA) che dopo aver perso il reddito di cittadinanza ha minacciato di dare fuoco all'ufficio del Sindaco. Le responsabilità di questa tensione sociale sono tutte in capo al governo che per una pura questione ideologica ha abbandonato centinaia di migliaia di persone e - cosa ancora più grave - ha tentato di indirizzare la loro rabbia verso i sindaci e i comuni, primo baluardo a sostegno dei più deboli". Lo afferma Marco Bosi, membro della Segreteria di +Europa e Assessore al Bilancio del Comune di Parma. "I comuni da soli, senza risorse aggiuntive, non ce la fanno. Veniamo da un anno in cui gli appalti di servizi hanno visto un incremento Istat dell'11,6%, costi in più per i comuni che tentano faticosamente di mantenere quantità e qualità dei servizi erogati. A questo però si aggiunge però una domanda che cresce, i bisogni aumentano: basti pensare alle domande in impennata per i servizi di integrazione scolastica per disabili. Se il Governo ci lascia soli anche nella partita contro le povertà non ce la faremo e la rabbia sociale sarà incontrollabile", conclude Bosi