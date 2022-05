Bui (Potere al Popolo): "Canova e Roberti escluse, competizione elettorale più povera"

"Pur non potendo entrare nel merito della decisione presa dal Tar, che ha escluso Roberta Roberti e Michela Canova dalla competizione elettorale, non possiamo che esprimere rammarico per questa notizia, perché da domani il confronto democratico sarà più povero. Possiamo solo sperare che il contributo di idee e prospettive da loro rappresentate riesca a trovare spazio nel dibattito di questa campagna elettorale, e non solo, a vantaggio della città". Così si è spresso Andrea Bui, candidato sindaco di Potere al Popolo.