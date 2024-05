Bullismo, Cavandoli: "Con l'ok alla legge previeniamo il fenomeno e sosteniamo le vittime"

"La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'approvazione all’unanimità da parte del Parlamento è un segnale importante contro un fenomeno dilagante che riguarda la salute fisica e psichica dei nostri giovani". Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega. "Siamo intervenuti sulla prevenzione, prevedendo misure che coinvolgano docenti, famiglie e studenti, come l’obbligo per ogni istituto scolastico di adottare un codice interno e un tavolo permanente di monitoraggio in cui saranno presenti anche gli esperti di settore. I dirigenti scolastici saranno obbligati a informare i genitori in caso di episodi di bullismo e ad attuare le procedure previste dalle linee guida ministeriali. Si prevedono percorsi di mediazione e interventi educativi per risolvere i conflitti, nonché misure rieducative per i minori responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo. La legga contiene anche una delega al Governo per rafforzare l’assistenza giuridica e psicologica delle vittime, potenziando il numero pubblico ‘Emergenza infanzia 114' con un servizio di geolocalizzazione e di messaggistica istantanea. Grazie alle norme approvate, il tavolo tecnico nazionale e il piano di azione integrato per il contrasto del cyberbullismo avranno competenza anche in materia di bullismo, e avvieranno iniziative di formazione e prevenzione insieme ai servizi socio-educativi presenti sui territori, le scuole, gli enti locali, gli enti sportivi e del terzo settore.Continua così l’impegno del Governo per garantire ai nostri giovani un percorso di formazione sereno, tutelandoli anche nel contesto scolastico da comportamenti gravi e lesivi della loro dignità oltre che dell’integrità fisica. E’ una buona notizia anche per Parma, che negli ultimi anni ha registrato numerosi episodi di bullismo e il dilagare del fenomeno delle baby gang di giovanissimi che si rendono protagonisti di risse e pestaggi ai danni di coetanei".