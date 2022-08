La Buona Destra di Parma aderisce al patto di Azione e +Europa

Anche a Parma convinta adesione di Buona Destra al Patto Repubblicano di Azione e +Europa. "Gli eventi politici di queste settimane - si legge in una nota - mostrano sempre più chiaramente la necessità di una rappresentanza seria e responsabile per l’elettorato liberale e moderato di centrodestra che ha preso le distanze dalla destra a trazione populista e sovranista di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La costruzione di una vera destra repubblicana e liberale in Italia è la ragion d’essere e l’obiettivo fondante della Buona Destra, il cui leader, Filippo Rossi, ha recentemente deciso di scherarsi a fianco di Carlo Calenda e Emma Bonino e aderire al Patto Repubblicano. Il comitato Buona Destra di Parma condivide con convinzione la scelta di aderire al Patto Repubblicano e a collaborare alla campagna elettorale con Azione e +Europa per la costruzione di una concreta e responsabile alternativa politica al bipolarismo populista.