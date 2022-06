Calenda lancia Costi: giovedì a Parma a sostegno del candidato sindaco

Doppio appuntamento dopodomani in Emilia Romagna per Carlo Calenda. Il segretario di Azione sarà giovedì 9 giugno a Parma per una conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco, Dario Costi. Appuntamento alle 17.30 in Piazza Della Steccata.

Due, invece, gli eventi a Piacenza, dove alle 19.15 Calenda incontrerà la stampa al Caffè dei Mercanti, Largo Sant’Ilario 16. Il leader di Azione sarà con la candidata sindaca per la città di Piacenza, Katia Tarasconi. Alle ore 20 presentazione del nuovo libro di Carlo Calenda “La libertà che non libera” edito la Nave di Teseo, presso l’Auditorium Sant’Ilario, Corso Garibaldi 17.