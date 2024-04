Al banchetto dei candidati di Azione spunta Pizzarotti

Al banchetto con i candidati di Azione e Pri a sostegno di Fabio Anselmo a Ferrara è giunto Federico Pizzarotti. L'ex sindaco di Parma e vicepresidente dell'Anci è infatti in corsa alle elezioni europee nella lista promossa da Carlo Calenda.

"Con queste elezioni amministrative ed europee - ha evidenziato il segretario provinciale di Azione Danny Farinelli a FerraraToday - a Ferrara e in Europa ci giochiamo il nostro futuro. La presenza di Fabio e di Federico è un elemento importante perché lavoriamo per costruire una città più equa e un'Europa più solidale".

Pizzarotti, candidato nella circoscrizione Nord Est comprendente Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ha sottolineato l'importanza delle persone rispetto alle larghe coalizioni messe in campo a prescindere, con un riferimento al "disastro in Basilicata". E la considerazione che "a fare la differenza è il candidato che si fa garante della coalizione".

L'ex presidente di +Europa, formazione politica dalla quale è fuoriuscito in dissenso con la decisione di allearsi con Italia Viva, ha poi posto l'accento sul rapporto fra istituzioni europee e singoli territori, destinato ad avere ricadute sulle comunità locali che vengono amministrate, e rimarcando l'esperienza di Parma, "fra le otto città in Italia per approccio al cambiamento climatico". Una "città aperta", il proposito per Ferrara del candidato sindaco Fabio Anselmo, che ha evidenziato l'esigenza di "guardare al futuro" e di "sopperire al tema dell'invecchiamento"