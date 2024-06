I candidati parmigiani: più di 10 mila preferenze a Federico Pizzarotti

Elezioni Europee in provincia di Parma. Considerando l'intera circoscrizione Italia Nord-Orientale Federico Pizzarotti, che si è presentato con Azione di Calenda, ha ottenuto 10.844 voti, Nicola dall'Olio con l'alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto 6.875 voti,Nicola Cesari con Stati Uniti d'Europa ha ottenuto 2.549 voti, Emiliano Occhi per la Lega 1.968 voti.

Per quanto riguarda la sola provincia di Parma e preferenze il record va al candidato del Pd e presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha ottenuto 21.691 preferenze. La premier Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d'Italia ha ottenuto 18.594 preferenze mentre Roberto Vannacci, capolista dela Lega Salvini Premier, ne ha ottenute 6.088. Per quanto riguarda i candidati parmigiani è stato l'ex sindaco Federico Pizzarotti, candidato con Azione di Calenda, ad ottenere il maggior numero di preferenze: 3.146. Dietro di lui Nicola dall'Olio, candidato con l'alleanza Verdi e Sinistra, che ne ha ottenuti 2.579. Poi Emiliano Occhi per la Lega con 1.468 voti e il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari con 1.327 voti.