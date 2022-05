Ieri, 6 maggio, presso la sala conferenze dei Missionari Saveriani, si è svolto il partecipatissimo incontro pubblico con le candidate e i candidati a sindaco di Parma. Presenti: Marco Adorni, Andrea Bui, Michela Canova, Dario Costi, Luca Galardi, Michele Guerra, Giampaolo Lavagetto, Enrico Ottolini, Roberta Roberti, Pietro Vignali, i quali hanno tutti firmato l’impegno a realizzare l’Assessorato in tutti i punti che nell’appello sono enunciati.

Tra il dicembre e il gennaio scorsi la Casa della pace di Parma aveva definito un appello affinché nel Comune di Parma sia realizzato un Assessorato per la pace come parte integrante della prossima Giunta, con l’intenzione di sottoporre l’appello a chi si fosse candidato a sindaco. Quanto da fine febbraio sta accadendo ha reso ancor più necessaria la proposta, giunta quindi ai candidati con la sottoscrizione di 48 associazioni di Parma e di centinaia di cittadini.

"Non c’è pace senza disarmo”: dieci candidati sindaco firmano per l’Assessorato per la Pace