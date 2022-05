Canova e Roberti annunciano il ricorso al Consiglio di Stato

Michela Canova e Roberta Roberti annunciano il ricorso al Consiglio di Stato contro l'esclusione dalle elezioni Comunali del 12 giugno per un errore nella presentazione della documentazione. In una nota, Canova fa sapere: "Le valutazioni riguardanti un possibile ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del TAR che ha confermato la ricusazione della nostra lista ci inducono a proseguire attraverso la via legale".