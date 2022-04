Comunali: presentata la lista di Cantiere Riformista a sostegno di Michele Guerra

Martedì 19 aprile in occasione di un’iniziativa, presso la pizzeria Luna Blu, è stato presentato il simbolo della lista che raggruppa Italia viva, Partito Socialista Italiano e Centro democratico. Sono intervenuti il candidato sindaco Michele Guerra, i coordinatori provinciali di Italia Viva Francesco Zanaga e Carlotta Ricchetti, per i Socialisti Italiani il segretario Cristiano Manuele e il consigliere provinciale Giampaolo Cantoni.

“Cantiere riformista rappresenta chi dice sì alle riforme e all’innovazione per Parma come per l’Italia - ha spiegato Zanaga - . Il nostro riferimento è il Metodo Draghi che significa competenza e pragmatismo, senza troppi giri di parole. La nostra presenza certifica il riformismo della coalizione Uniti vince Parma a sostegno del candidato sindaco Michele Guerra. Siamo in campo al suo fianco per aprire una nuova stagione, affrontando le difficoltà di oggi e costruendo le migliori prospettive per il domani e per il futuro. Le nostre priorità in questa campagna elettorale saranno la scuola e i giovani, il sostegno alla genitorialità, la salute, lo sviluppo ed il lavoro. Temi sui quali presenteremo progetti concreti e realizzabili”.

"Abbiamo fatto un percorso non scontato con un'articolazione del campo del centrosinistra largo. Abbiamo delle idee forti che guardano ai bisogni di una città che esce disorientata dalla pandemia e preoccupata dalla situazione situazione di guerra. Cantiere riformista rappresenta la voglia di futuro, di serenità e di crescita che la città merita" ha sottolineato il candidato sindaco Guerra.

"Il 12 giugno i parmigiani, in mezzo ai simboli di chi guarda al passato e vuole portare la città indietro nel tempo, troveranno una novità. La novità siamo noi – ha concluso Cristiano Manuele, segretario del Partito socialista italiano - : siamo un cantiere perché vogliamo costruire qualcosa di nuovo per il futuro della nostra città e dei nostri giovani".