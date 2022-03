Carlo Calenda a Parma per sostenere Dario Costi: "E' l'unica proposta credibile"

"Dario Costi è l'unico che da prima si è messo a lavorare solo sulla città, ha in testa solo la città, sta facendo seriamente questo lavoro e va sostenuto". Lo dice il laeder di Azione, Carlo Calenda, in tour elettorale a Parma per sostenere il candidato civico a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Secondo Calenda, quella di Costi è l'unica proposta credibile, perché la sola "che ha come unico fine quello di governare la città perché gli altri hanno tutti il meccaniscmo delle alleanze politiche e degli schieramenti".

A questo proposito Calenda non risparmia critiche all'allenza tra Pd e Effetto Parma, la lista del sindaco Federico Pizzarotti che insieme sostengono Michele Guerra. "Il centrosinistra- sottolinea- fa un'alleanza dove ci sono dentro persone che sono state all'opposizione dell'amministrazione. Un esempio di trasformismo folle". E "il centrodestra- aggiunge- non ha una persona da proporre".

Sulla crisi in Ucraina Calenda fa poi notare che "l'economia italiana non è legata alla Russia sulle esportazioni perché sono pari all'1,6% del nostro export" e rassicura che "avendo in testa di non far crescere l'escalation, ma sostenendo gli ucraini con tutti i mezzi possibili noi ne possiamo uscire fuori". Sapendo però, conclude Calenda con una stoccata indiretta ai 5 stelle che governavano la città, "che lo spazio per perdite di tempo, perdigiorno, gente che non ha mai lavorato in vita sua e si mette a far politica è finito, perché ora siamo in un mondo molto più duro e difficile". (Agenzia Dire)