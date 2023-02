Fratelli d'Italia: "A Parma carnevale dei centri sociali con la messa in scena del delitto Meloni"

"Vergognosa la locandina diramata a Parma, a firma Art Lab Occupato, in cui il collettivo studentesco incitava per ieri sera ad una festa di carnevale nello spazio sociale occupato di Borgo Tanzi 26, a partecipare alla messa in scena dell’omicidio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella locandina si invita la celebre Signora in giallo, Angela Lansbury, ritratta anch’ella in locandina, a indagare sul delitto Meloni. 'Qualcuno ha ucciso il presidente del consiglio', si legge con un pupazzo dei Muppet’s che però precisa: 'Ma non c’è stato nessun delitto Meloni'. E a quel punto 'Ah peccato', replica la Lansbury sulla locandina". Così Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia.

"La sinistra italiana, che soprattutto in Emilia Romagna, per il tramite della neo candidata alla segreteria di partito Schlein o del Presidente della regione Bonaccini non risparmiano lezioni di democrazia, prenda immediatamente le distanze da questo ennesimo gesto di violenza a danno di Giorgia Meloni, condannando con fermezza quanto sta accadendo. Non è la prima volta che il collettivo studentesco in Emilia Romagna - si ricordi il pupazzo a penzoloni a Bologna che ritraeva Giorgia Meloni, all’indomani dell’ insediamento del governo, a testa in giu - fomenta questo clima d’odio, e ci aspettiamo che la sinistra prenda una volta per tutte una posizione, chiara e decisa, contro tale brutalità", conclude Russo.