Cassa di espansione sul Baganza, Fratelli d'Italia: "La Regione continua a pagare progetti inattuabili in partenza"

"Da un'attenta lettura su alcuni quotidiani - si legge in una nota del consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Giancarlo Tagliaferri - si intuisce facilmente che gli amministratori della Regione Emilia-Romagna non hanno mai voluto ammettere di aver commesso un gravissimo errore perseverando nella scelta della Cassa di Espansione sul Baganza in luogo della Diga di Armorano

È evidente a tutti lo spreco di risorse economiche per un'opera che non dà nessuna utilità per la mitigazione della siccità e offre scarsissimi benefici dal punto di vista della sicurezza idraulica.

Basti pensare che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici considera la Cassa di Casale dimensionata per un tempo di ritorno di 75 anni, quando per la costruzione di un qualsiasi ponte fluviale si deve fare riferimento a tempi di ritorno di 200 anni.

La dimostrazione di quanto affermato sta proprio nel voler comunicare all'opinione pubblica che si sta studiando la possibilità di utilizzare l'invaso di Casale di Felino per lo stoccaggio estivo di risorsa idrica.

Questa possibilità, infatti, Aipo l'ha già fatta valutare per la Cassa del Torrente Parma dal professor Pierluigi Varoli di UNIPR e quindi ne dovrebbe perlomeno conoscere i risultati. Ne consegue che nella pervicace, insensata ed assurda insistenza sulla sbagliatissima scelta della Cassa, la Regione Emilia-Romagna tenta di dare una giustificazione attribuendo all'opera idraulica possibili funzioni di stoccaggio idrico che non potrà mai avere. Continua inesorabilmente lo spreco di danaro pubblico, vengono pagati due volte i progetti della Cassa ed ora si pagano due volte anche gli studi per accertarsi che nella Cassa non si potrà stoccare acqua da destinare alla risorsa idrica".