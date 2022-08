Fratelli d'Italia: "Fdi: "Individuare soluzioni alternative alla cassa di espansione del torrente Baganza"

Individuare soluzioni alternative al progetto della cassa di espansione sul torrente Baganza, contrastare i problemi di siccità molto gravi del territorio e risolvere i problemi di sicurezza idraulica per Parma e Colorno mettendo in sicurezza i comuni a monte della struttura (Collecchio, Sala Baganza Felino e i territori dell’Appennino). A chiederlo, con un’interrogazione, è Fratelli d’Italia che invita la giunta a comunicare ai Comuni interessati l’inizio di ulteriori indagini archeologiche nelle porzioni di cassa di espansione non ancora indagata.

“Recentemente - ha ricordato Fdi - sono stati ritrovati reperti archeologici in corrispondenza delle aree interessate dal progetto di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza sui comuni di Parma, Collecchio, Sala Baganza e Felino. Area sulla quale era prevista un’indagine come comunicato nel 2016 dalla Sovraintendenza archeologia Belle Arti Parma e Piacenza. Tuttavia, non è ancora pervenuta ai Comuni interessati la comunicazione dell’inizio delle ulteriori verifiche”.