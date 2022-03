Cavandoli: "Il Comune di Parma non vuole il taser: poca attenzione alla sicurezza"

All’assessore Casa non piace il Taser - sottolinea Laura Cavandoli, deputato e consigliere comunale della Lega a Parma - anche se nei suoi primi giorni di utilizzo a Torino, Milano e Roma ha risolto in maniera indolore situazioni che vedevano malviventi armati fronteggiare le forze dell’ordine, sventando addirittura un tentativo di suicidio di chi minacciava di togliersi la vita con un coltello.

Oltre alle forze dell’ordine anche alcuni comuni hanno deciso di adottarlo per dotare le polizie locali, ma non Parma. Le affermazioni dell’assessore Casa: “Taser? No, grazie. Il Bola wrap è molto più sicuro”, suscitano qualche dubbio. Sicuro per chi?

Viene anche il dubbio che l’assessore sia più preoccupato del benessere dei malviventi (onde evitare “incidenti sul lavoro”) che dell’incolumità dei cittadini vittime di reati e degli agenti in servizio.

In ogni caso, per avere informazioni sull’efficacia del Bola wrap, che piace all'assessore Casa, attenderemo l’esito della sperimentazione avviata nel settembre scorso dal Comune di Genova, visto che, a quanto pare, il Comune di Parma dopo l’indagine di mercato esperita il 28 febbraio scorso non risulta che lo abbia effettivamente acquistato, nonostante l’annuncio dello stesso assessore del suo impiego già dal mese di aprile, in extremis sui tempi della campagna elettorale.oerentemente con 10 anni di amministrazione Pizzarotti in cui la Sicurezza è stata in fondo alla lista delle priorità".