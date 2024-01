Cavandoli (Lega): "Il Comune approvi la nostra mozione sulle case popolari"

"La Lega ha presentato a Parma una mozione, a mia prima firma, rivolta all'amministrazione comunale per la conservazione del criterio della residenzialità storica nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che la Giunta Bonaccini vuole eliminare, togliendo anche la possibilità per i comuni di darne rilievo nei regolamenti comunali. È giusto premiare chi da più tempo risiede nel territorio di un Comune e da anni aspetta un alloggio, ma è evidente che la Regione ha deciso di muoversi in direzione opposta, con il rischio di innescare una 'guerra tra fragili’: si potrà cambiare la residenza spostandosi in comuni con maggiore disponibilità a danno dei cittadini ivi residenti da più tempo che sarebbero superati in graduatoria. La Lega in Emilia si sta muovendo con raccolta firme nelle piazze ma anche con i suoi amministratori locali contro una decisione regionale che pare un'imposizione ideologica lesiva delle prerogative dei sindaci. Mi auguro che il Comune di Parma accolga la nostra mozione, dando seguito alla delibera del consiglio comunale dello scorso ottobre con cui aveva modificato il proprio regolamento confermando il criterio di residenzialità storica". Lo dichiara il deputato e capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Parma, Laura Cavandoli.