Cavandoli: "Parma, la classifica de Il Sole24Ore conferma il problema sicurezza"

"I risultati dell’indagine sulla qualità della vita 2023 del Sole 24 Ore vedono Parma uscire dalla Top 10 delle città in cui si vive meglio in Italia. A causare lo slittamento verso il basso è la voce “giustizia e sicurezza” che ci vede 82esimi su 107". Così Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma mentre commenta i dati relativi alla classifica stilata da IlSole24Ore che vede Parma all'undicesimo posto. "I dati purtroppo confermano quanto da anni vado ripetendo sulla situazione di degrado e di mancanza di sicurezza che affliggono Parma e che espongono continuamente i nostri concittadini a episodi di criminalità, spaccio, violenza e atti vandalici. Il sindaco e la sinistra insistono col dire che va tutto bene, che è una “percezione”, che si faranno assunzioni nella polizia locale e che gli street tutor sono stati 'risolutivi'. E invece non è così, come è evidente a chi vive nel centro storico, intorno alla stazione o nell’Oltretorrente. Alla sinistra manca la visione e la capacità di rendere la città più sicura e sa solo chiedere aiuto al Governo per sopperire alle proprie inefficienze. I recenti decreti legge in materia di sicurezza e immigrazione – prontamente criticati dall’assessore De Vanna – puntano sulla prevenzione dei reati aumentando le possibilità di espulsione e ingresso illegale in Italia per motivi di pubblica sicurezza. Prevedono ammonimenti, ma anche misure cautelari nei confronti di minorenni ultraquattordicenni onde fermare spaccio di droga e baby gang. Con l’arrivo di agenti nelle forze di polizia e dell’esercito all’inizio del prossimo anno, il Governo dimostra grande attenzione per la nostra città portando più controlli nelle zone più critiche di Parma, di fatto sostituendosi all'immobilismo della giunta".