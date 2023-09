Cavandoli: “Via Verdi e Via Garibaldi, situazione allarmante”

“Via Verdi e Via Garibaldi restano allarmanti, soprattutto nelle ore buie”. È quanto sostiene l’Onorevole Laura Cavandoli, deputata di Parma della Lega, dopo i fatti che si sono verificati domenica a notte inoltrata nelle vie del centro di Parma, ancora teatro di risse violente e scontri tra bande, spesso agli onori della cronaca per episodi di scarsa civiltà. “Ieri in Consiglio Comunale abbiamo sollevato la problematica nuovamente. Ho chiesto all’Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma, Francesco De Vanna, di rimuovere il servizio igienico in Via Verdi che non porta benefici in termini di pubblica utilità e decoro urbano: non serve a nessuno se non a chi spaccia, bivacca o consuma droga. Bisogna, a mio avviso, fare per forza dei controlli ulteriori per le attività che nella zona sono a rischio, ma serve pure un punto di ascolto per i cittadini che porti a nuove soluzioni per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti, non solo di chi vive in quella zona”.