Chiastra (Vignali sindaco): "La maggioranza del sindaco Guerra non esiste più"

"La maggioranza non c'è più, il sindaco Guerra ne prenda atto. La città non può più essere ostaggio della mentalità del partito del NO, cioè il Partito Democratico”, così il Consigliere Virginia Chiastra. "La regione, con Bonaccini in testa, e il PD locale impediranno a Parma di avere la Stazione dell'Alta Velocità. L'aeroporto diventa ancora più importante. L’aggiornamento del piano di sviluppo aeroportuale (2018-2025) aveva già rappresentato un compromesso tra le forze che sostengono Guerra”, aggiunge Chiastra, “e ne è prova la pista che col masterplan originale sarebbe dovuta arrivare a 3 km, mentre il nuovo parla di 2.6 km. La delibera oggetto di votazione del Consiglio Comunale non prevede voli cargo, mentre nel nuovo piano si prevede un volo cargo e mezzo al giorno. Il nostro voto favorevole alla delibera proposta (ma non votata) dalla maggioranza è stato un voto che ha permesso loro di non perdere la faccia. La seduta di oggi sarebbe stata una vera e propria debacle per Guerra e a pagarne le spese sarebbero stati i cittadini. Guerra non ha più una maggioranza. Chiediamo una verifica dei numeri sulle decisioni strategiche di Parma e sui temi cruciali del futuro. La faccia al più presto ed assuma le decisioni necessarie", conclude Chiastra.