Cittadella, polemiche in Comune per il Luna Park

Il Comune di Parma vorrebbe acquistare un'area per gli spettacoli viaggianti. Lo ha spiegato il sindaco Michele Guerra durante il Consiglio Comunale. Non si sa quale area sia, ma la questione è sorta dopo le rimostranze avanzate da Priamo Bocchi, il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia Parma che ha sottoposto ai presenti la questione relativa ai danni provocati al parco della Cittadella dalle giostre del park. Danni che, come spiega l'assessore al Commercio, Chiara Vernizzi, verrano eventualmente ripagati dai gestori e delle attrazioni montate al Parco della Cittadella. Oltre a questo, gli operatori pagheranno circa 30mia euro al Comune per l'utilizzo dell'area verde.