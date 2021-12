"Cittadella, un costoso e inutile trasloco"

La Giunta Comunale in data 9 dicembre 2021 ha deliberato l'immediata eseguibilità dei lavori in Cittadella. Il 4° Lotto prevede, tra gli altri interventi, lo spostamento dei campi da basket da dove sono ora al prato a lato dell'ingresso di via Pizzi. "Questo stralcio di lavori costerà alla collettività euro 950.000,00 - fanno sapere il Comitato Cittadella Futura e il Comitato Cittadella per Parma -. Un costoso quanto inutile trasloco visto che i campi attuali sono perfettamente funzionanti. Se è vero che verrà tolto il cemento dal suolo posto sotto gli attuali campi da basket, non è così automatico che tale operazione sia sufficientemente efficace per farlo ritornare naturale e quindi potrebbero essere necessari ulteriori e costosi interventi. E’ invece certa la perdita di verde del prato a lato dell'ingresso di via Pizzi.

Non si può tacere - continua il comunicato diffuso dai due comitati - il fatto che la Soprintendenza nel concedere l'autorizzazione abbia sottolineato la mancanza dell'analisi VTA sulle piante. VTA è la sigla di Visual Tree Assessment, un metodo d'indagine utile ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali di un albero per individuare eventuali difetti strutturali. La stessa Soprintendenza sottolinea che prima di intervenire sull'assetto arboreo - arbustivo occorrerà valutare sul posto la reale criticità di alcune piante, considerato che non è stata prodotta l’analisi VTA che la Soprintendenza aveva espressamente richiesta e sottolineando anche la necessità della supervisione di specialisti per quanto riguarda il possibile ritrovamento di antiche murature.

La consistente somma di denaro pubblico investita nel progetto non appare destinata alle reali emergenze della Parco della Cittadella. Non è contemplata la sistemazione della precaria situazione delle mura e non c’è un piano di corretta e costante manutenzione periodica delle alberature che eviterebbe la necessità di altre spese straordinarie nel futuro. A seguito della Petizione portata in consiglio comunale dai rappresentanti di entrambi i comitati e che ha raccolto quasi 4.000 firme di cittadini, il progetto è stato effettivamente alleggerito. Si è ottenuta la cancellazione di una serie di interventi non coerenti con le peculiarità di Parco storico monumentale della Fortezza della Cittadella. Sono stati eliminati ad esempio le gradinate, l'anfiteatro, la pensilina intorno all'anello centrale e definitivamente accantonata l’ipotesi di aprire una terza porta su via Racagni. Per quanto riguarda i giochi bimbi adesso il progetto parla di inclusività e di stimolo al senso della scoperta che sono alcuni dei concetti sostenuti dai Comitati civici e sono anche state cercate soluzioni innovative e drenanti per la zona anticaduta sotto le attrezzature.

L’impegno della cittadinanza attiva che si è confrontata con l’Amministrazione comunale ha dato risultati positivi, anche se non tutte le richieste della Petizione sono state accolte. L’attenzione dei cittadini rimarrà vigile sull’imminente avvio dei lavori".