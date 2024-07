Civiltà parmigiana: "Ponte Nord, le risposte che mancano"

Interrogazione depositata in Comune relativa alle opere di completamento del Ponte Nord da parte di Civiltà parmigiana. "Fin dal suo concepimento la storia di ponte Nord è caratterizzata da opportunità perdute, da risposte mancate e punti oscuri mai chiariti. Il conseguente risultato è che da più di 12 anni questa risulta essere un’opera dalle grandi potenzialità bloccata nel suo sviluppo da Amministrazioni poco performanti che prima o poi dovranno assumersi le responsabilità dei mancati interventi e dell’attuale stato di abbandono, degrado e incuria che coinvolge e contamina anche il quartiere e le aree attigue. Facendo un salto fino ad oggi, in data 25/06/2024 è stato presentato dall’ Amm.ne Com.le un progetto che prevede nel ponte Nord la realizzazione dell’ADBPO, di spazi espositivi e museali nonché di aree verdi di svago e relax, abbinati a percorsi ciclo/pedonali. L’importo totale previsto è di circa 7 milioni di euro. Evitando commenti sulla tempestività, resta oggettivamente poco da obiettare sull’opportunità dell’intervento che condividiamo. Ci rimane però la curiosità sulle motivazioni della mancata realizzazione di un progetto già esecutivo del 2019/2020 commissionato all’Arch. Pier Luigi Bontempi su mandato dell’allora Amministrazione Comunale (DD-2019-3335), studio analogo all’attuale per destinazione d’uso e finalità di utilizzo, che prevedeva un importo dei lavori di poco superiore ai 4 milioni di euro".

Infine: "Altrettanto singolare è il fatto che non è stata data operatività alla parte della delibera Comunale (55 del 29/07/2019) che con lo stanziamento di circa 190 mila euro stabiliva opere di completamento e messa in sicurezza del piano terra che, se eseguite, avrebbero permesso l’apertura dei locali con manifestazioni temporanee. Ad aprile 2024 lo stesso Arch. Pier Luigi Bontempi chiedeva chiarimenti e risposte in merito tramite l’inoltro di una comunicazione indirizzata a Sindaco ed Assessori della quale a tutt’oggi non ha ancora ricevuto nessun riscontro. In qualsiasi Paese della nostra civile Europa il Ponte Nord verrebbe completato, considerandolo una risorsa per la città e per il territorio esteso: a nessuno passerebbe per la mente di considerarlo bello o brutto, addirittura di demolirlo. Se l’Arch. Bontempi prosegue in una legittima e personale azione di riconoscimento del suo operato, per la parte amministrativa e politica, come gruppo consiliare di Civiltà Parmigiana, ci sentiamo in dovere di insistere nell’opera di indagine e di denuncia, affinché a questo sfortunato Ponte venga ridata la sua dignità e restituita la sua reputazione, dopo averlo fatto cadere in uno stato di degrado evidente, nel disinteresse generale condito da cattiva informazione politica. Lo faremo partendo da una interrogazione comunale precisa e dettagliata che richiederà risposte altrettanto precise e dettagliate".