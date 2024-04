Collecchio: sabato arriva il condirettore di Libero Pietro Senaldi

Sabato 20 aprile alle ore 16, in Piazza Partigiani d’Italia, 18, Missione Parma terrà una conferenza insieme al condirettore di Libero Pietro Senaldi in supporto alla candidata sindaco del centrodestra Patrizia Caselli, in campo con la lista civica “Viva Collecchio”. "Non avremo candidati consiglieri di espressione diretta di Missione Parma, ma vogliamo aiutare Patrizia Caselli a liberare Collecchio” spiega Virginia Chiastra, presidente di Missione Parma, “per questo motivo abbiamo deciso di portare l’amico Pietro Senaldi, storica firma del giornalismo italiano, a Collecchio per parlare insieme a lui di quello che ha realizzato il governo di Giorgia Meloni e del programma elettorale di Patrizia, donna forte, coraggiosa e libera”. La campagna elettorale per la prossima guida di Collecchio è ormai entrata nel vivo e Patrizia Caselli si dice “pronta a rinnovare il nostro paese: nuove persone, creative e competenti, interessate solo al bene di Collecchio, che deve tornare a splendere e ad essere orgogliosa di sè. Dobbiamo liberare” aggiunge Caselli “le migliori energie, per questo ringrazio dal profondo del cuore Missione Parma e la sua presidente Virginia Chiastra per il contributo che hanno deciso di dare alla mia campagna elettorale portando Pietro Senaldi a Collecchio”