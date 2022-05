Comunali: ecco il comitato 'La buona destra' a sostegno della candidatura di Pietro Vignali

È nato il comitato cittadino la Buona Destra che sostiene la candidatura di Leonardo Cassinelli, nella lista di Forza Italia al Consiglio comunale e Pietro Vignali a sindaco della città. A presentarlo sono intervenuti Filippo Rossi, leader de la Buona Destra, Marco Binaglia, referente cittadino della Buona Destra di Parma,

F.Christian Di Nardo, coordinatore regionale della Buona Destra dell’Emilia Romagna ed Enzo Raisi, responsabile Relazioni europee della Buona Destra. All’incontro era presente anche il candidato sindaco civico Pietro Vignali.

“La città si trova di fronte a una scelta, quella della propria guida ed è un passaggio cruciale e ricorrente nella politica che si candida al ruolo che le compete: assumere responsabilità, prendere decisioni e realizzare i progetti. Altrimenti non è politica, ma solo propaganda – ha dichiarato Leonardo Cassinelli”.

“Noi vogliamo cambiare pagina e scrivere un nuovo impegno per Parma - hanno spiegato Binaglia, Di Nardo e Raisi -. Grazie al PNRR possiamo costruire la città di domani che deve avere una classe politica all’altezza del compito che le verrà affidato per rappresentare le eccellenze della comunità. Per questo condividiamo la proposta e il programma della coalizione che candida Pietro Vignali a sindaco di Parma e Leonardo Cassinelli al Consiglio comunale”.