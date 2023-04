Commercio, Cavandoli: "Necessaria proroga per preservare decoro e tipicità del centro storico"

“Questa sera in conferenza dei capigruppo chiederò espressamente al Presidente del Consiglio Comunale di inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio, la proroga dell’applicazione del regolamento sul commercio e sulle attività artigianali in centro storico". Così Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale e deputato". Come ho detto durante la riunione della commissione consigliare giovedì scorso, è necessario non fare decadere un regolamento che la Lega ha convintamente votato lo scorso anno perché mette un freno alla jungla dei negozi in centro, arginando il rischio concreto che aumenti il degrado nelle vie più belle e rappresentative della città. Oltre alla proroga, quanto meno annuale, devono correlativamente essere aumentati i controlli che, di fatto, non sono mai stati espletati per stessa ammissione dell’assessore alle Attività Produttive, Chiara Invernizzi, che, rispondendo alla mia interrogazione esposta in Consiglio Comunale il 6 marzo, ha riferito di sole due sanzioni elevate per violazione del regolamento. La Lega è per la legalità e per i controlli, onde non aumentare il degrado in città. Non prorogare questo regolamento significa perdere almeno un altro anno per approntare un’altra normativa, favorendo l’abusivismo, l’insicurezza e il degrado nel centro storico e in Oltretorrente”.