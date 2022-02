La discesa in campo di Filippo Mordacci: "Pietro Vignali? Ci siamo confrontati ma credo che farà un percorso autonomo"

Filippo Mordacci (nella foto) dopo aver dato la sua disponibilità per una candidatura civica nell'ambito del centrodestra, ha incassato ieri, dopo quello di Cambiamo! anche il sostegno da parte della Lega che ha deciso di investire sul suo progetto politico.

Il comandante della Pubblica Assistenza è sceso ufficialmente in campo e a breve verrà presentata la lista civica che lo sosterrà alle prossime Comunali.

Filippo Mordacci, ieri è arrivato il sostegno da parte della Lega...

"Ovviamente mi ha fatto piacere che, dopo la mia disponibilità ad una candidatura, io abbia ricevuto il sostegno da parte, prima di Cambiamo! e poi della Lega. Questo vuol dire che stiamo facendo un lavoro che pensa ai temi cari alla città e non alle bandiere. Il lavoro non è terminato: siamo in colloquio con altri soggetti politici e altre realtà civiche. Per quanto riguarda la Lega, visto alcuni argomenti sui quali c'eravamo confrontati, che si arrivasse ad un sostegno da parte loro".

Quali sono i rapporti con Pietro Vignali e crede nella possibilità di un percorso comune?

"Ho incontrato Pietro Vignali: ora farà le sue valutazioni. Ci siamo confrontati su alcuni aspetti: credo che lui farà il suo percorso. Sarei lieto di incontrare anche i comitati: sono una risorsa importante e degli interlocutori principali. Non penso che siano l'esclusiva di qualcuno. Come civico ritengo che si debba essere a disposizione, senza pregiudizi e senza problemi".

Nel centro destra si sta facendo strada anche Gianpaolo Lavagetto...

"Non ho avuto ancora modo di incontrarlo ma spero ci sia una disponibilità ad un confronto da parte sua. Ogni spunto può essere utile: sono in contatto anche con altri partiti, non solo del centrodestra. Ho incontrato anche alcune persone che fanno parte del mondo della sinistra. Mi sono approcciato con tutti: io nasco da una cultura politica di centro: nella mia visione è necessario allargarsi nella condivisione dei progetti".

Quali sono i tre punti della sua campagna elettorale per Parma?

"Per ora stiamo predisponendo un programma che deve trovare la condivisione anche delle altre componenti della coalizione. Credo ci siano molto punti, anche delicati ma per ora non stiamo dando delle indicazioni specifiche su singole tematiche. Limitando il programma, che sarà ampio, a tre punti si rischia di cadere su alcune questioni. I bisogni sono tanti: stiamo lavorando ad un progetto di idea di città per il futuro. La lista civica verrà presentata a breve: abbiamo già alcune persone che ne faranno parte, altre hanno dato la loro disponibilità dopo che la notizia della mia candidatura è diventata pubblica".