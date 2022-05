Comunali: ecco la lista Parma Democratica che sostiene Michela Canova

Martedì 17 maggio alle ore 17,30 presso il Gran Caffè del Teatro, a lato del Regio, verrà presentata la lista Parma Democratica – Canova Sindaca.

Una lista caratterizzata da una composizione eterogenea sul piano generazionale, del genere, delle professionalità coinvolte. La logica, coerente con il messaggio politico lanciato da Michela Canova, è quello della qualità e della motivazione degli aderenti, della loro autonomia, una concezione ben lontana dal tatticismo delle tante liste che fanno da corredo a quelle di partito o solo apparentemente civiche.

Un altro aspetto importante da sottolineare è quello di alcune componenti che pur conoscendo bene il contesto di Parma per averlo frequentato e per avervi a vario titolo operato, guardano alla città da fuori quindi con una distanza che consente maggior distacco e lucidità di giudizio. Una condizione questa condivisa da tutti gli aderenti consapevoli di un ruolo attivo richiesto da Michela Canova in termini di proposta e definizione programmatica.

I candidati

1. Bussoni Sofia Nata a Parma, 19 anni, matricola di lettere moderne all’Alma Mater di Bologna, appartiene ad una famiglia che

abita in città da generazioni.

2. Pozzi Francesco Si occupa di illuminotecnica sia in ambito artistico che nei diversi contesti dello spazio urbano e monumentale,

attraverso un uso della luce capace di valorizzazione estetica ma attento alla sostenibilità.

3. Mozzoni Gianni Laurea in Scienze Agrarie, amministratore e top manager di primarie aziende del settore agroalimentare, ha

ricoperto ruoli apicali in Consorzi di prodotto ed Istituti di certificazione.

4. Lampugnani Rinaldo Medico chirurgo presso l'Università di Parma, già direttore di ospedali dell'Emilia e della Lombardia,

presidente di associazioni scientifiche, promuove iniziative filantropiche nei campi della cultura medica ed umanistica.

5. Medioli Pietro Nato a Parma, ha lavorato stabilmente presso il Teatro dell'Opera di Bonn, ha firmato opere di teatro in musica, dedicandosi poi prevalentemente alla cinematografia documentaria.

6. Orlandini Bruno Già arbitro e segretario Lega Calcio, coordinatore settore atletica leggera, animatore del trail running, organizzatore

di maratone di hand bike con la Polisportiva Gioco per persone con disabilità motorie e relazionali.

7. Dyszko Wolski Sophie Nata a Bruxelles da madre belga e padre polacco, laureata in Scienze Politiche, dal 1991 vive a Parma dove ha svolto

attività di comunicazione presso Teatro Due e attualmente con l’associazione ParmaFrontiere.

8. Cusatelli Stefano Si laurea in Architettura al Polimi dove consegue il Dottorato e svolge attività di docente, partecipa a

concorsi di architettura internazionali, è consigliere dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma.

9. Bizzi Gaia Dopo il Liceo Classico G.D.Romagnosi, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Oltre alla

professione si specializza nella didattica innovativa per le materie grafico-tecnico-artistiche.

10. Cavalli Maria Coniugata con due figli, nel 1990 si laurea a Parma in Giurisprudenza quindi si specializza in Diritto, economia e

politiche dell’Unione europea. E’ segretario generale della Fondazione Andrea Borri.

11. Rapparini Riccardo Originario di Bologna, si laurea al Politecnico di Milano, poi si trasferisce a Parma dove svolge attività di ricerca

universitaria nel settore dei media e della disseminazione culturale.

12. Romiti Marina Laureata in Arte a Bologna e specializzata in Arte e Archeologia a Siena, esperta per collezioni pubbliche e

private, dal 1997 al 2001 ricopre l’incarico di Assessore alla Cultura del Comune di Siena.

13. Negri Mara Dopo il diploma al Liceo Romagnosi e la laurea in Giurisprudenza nel 2006, svolge attività professionale

qualificandosi tra le avvocate esperte in diritto del lavoro e materia antidiscriminatoria.

14. Copercini Angelo Da sempre abita e lavora a Parma dove svolge l’attività di parrucchiere, coltiva la passione per l’antiquariato, l’opera

lirica e in generale la cultura nelle sue diverse manifestazioni.

15. Brianti Edoardo Nato a Parma, vive sulle sue colline. Frequenta il liceo socio-psicopedagogico Albertina San Vitale e si laurea in

Filosofia all’Università di Parma, città che vorrebbe Aperta al Cittadino sul piano culturale oltre che amministrativo.

16. Scauri Mauro Di origine bercetese, frequenta il convitto dei Salesiani e si laurea in Medicina Veterinaria a Parma nel 1982. Svolge attività libero professionale come buiatra, nonché responsabile di servizio veterinario distrettuale.

17. Gentile Luigi Fernando Nato a Zurigo, 45 anni, ha fatto parte delle giovanili del Rugby Noceto, già titolare di una ditta agricola, presta

aiuto in Congo alle popolazioni locali in collaborazione con i Frati Minori Francescani.

18. Lannutti Isabella Dopo gli studi classici al Romagnosi e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, sviluppa un’attività di design ed alto artigianato nel settore della moda dei cappelli e delle borse.

19. Cavazzini Rita Pensionata, oggi volontaria all'Emporio Solidale, già funzionaria pubblica nelle Aziende socio sanitarie, ha operato nella Casa Protetta e come Assessore ai servizi sociali a Colorno.

20. Canetti Giuseppe Nato a Parma nel 1950, già primo cameriere alla Filoma, poi operaio sindacalista alla Bormioli, membro del Consiglio di Quartiere San Leonardo, imprenditore artigiano.

21. Rizzi Renato Originario di Rovereto, professore ordinario di progettazione architettonica allo IUAV, teorico, saggista di fama internazionale, progettista del Teatro di Danzica, autore della ricerca Parma Inattesa.

22. Barbuti Francesca Laureata in Giurisprudenza a Parma, avvocato libera professionista dal 1997, insegnante di diritto ed economia alle scuole medie superiori, sposata e madre di due figli.