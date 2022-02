Effetto Parma lancia la candidatura di Michele Guerra: "Con lui abbiamo la possibilità di vincere la sfida"

Michele Guerra candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Va in questo senso l'appello di Effetto Parma.

"Condividiamo le parole dell’assessore Michele Guerra - si legge in una nota di Effetto Parma - l’unità del centrosinistra e dei suoi valori rappresentano la vera forza della coalizione “Uniti vince Parma”.

Negli ultimi anni, proprio facendo squadra, la città ha ottenuto importanti riconoscimenti, come essere diventata Capitale Italiana della Cultura, un riconoscimento internazionale su cui l’assessore Guerra ha lavorato con grande spirito e impegno.

Perciò anche l’anima civica di Parma si unisce al coro delle voci che compongono la coalizione: consideriamo l’assessore Guerra una figura di rilievo per la nostra città, ha la serietà e le qualità giuste per fare sintesi nel centrosinistra.

Parma ha una grande sfida davanti a sé, utilizzare sapientemente gli investimenti del PNRR per uscire dalla crisi pandemica, superare i divari sociali che pandemia e crisi stanno accentuando, e rilanciarsi nuovamente sul panorama nazionale e internazionale: con l’assessore Guerra abbiamo l’opportunità di vincere la sfida".

Marco Bosi: "Quello di Michele Guerra il nome migliore"

"Voglio partire ringraziando di cuore - scrive Marco Bosi su Facebook - tutti quelli che in questi ultimi mesi mi hanno confidato di sperare in una mia candidatura a Sindaco. E’ senza dubbio gratificante vedere così tanta fiducia riposta in me. Chi fa politica in una lista civica, la cui dimensione naturale è ovviamente la città, non può che vedere nel ruolo del Sindaco il massimo della responsabilità, ma anche delle proprie aspirazioni. Come sapete sono uomo di sport e lo sport mi ha insegnato che l’interesse del collettivo viene sempre prima degli interessi del singolo. Perciò dico senza dubbi o rimpianti che c’è una persona, un amico, un collega che per varie ragioni incarna meglio di chiunque altro il ruolo di candidato Sindaco: Michele Guerra.

In questi ultimi mesi, insieme agli amici della lista civica Effetto Parma abbiamo scelto di fare un percorso più difficile, di apertura ad altri movimenti e partiti del centro-sinistra, che porti le anime civico, progressiste e riformiste a fare una proposta unitaria alla città: uniti vince Parma abbiamo detto. In pochissimi avrebbero scommesso sulla tenuta di questo campo largo, alcuni hanno sperato che il lavoro naufragasse, noi in silenzio invece abbiamo lavorato per costruire una proposta politica credibile che affronti le grandi sfide dei prossimi anni, a cominciare dalla grande opportunità costituita dal PNRR.

In quest’ottica credo che la disponibilità fornita in questi giorni da Michele Guerra sia preziosissima. La coalizione “Uniti Vince Parma” ha bisogno di una figura di grande spessore, con competenze amministrative, ma anche con la capacità di tenere insieme anime che hanno certamente molti punti in comune, ma storie diverse. Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi anni, ma ora è necessario guardare avanti con una proposta che superi le divisioni del passato.

Per tutti questi motivi credo che Michele sia il candidato migliore possibile per la nostra coalizione".