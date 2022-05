Comunali, il Tar respinge i ricorsi di Canova e Roberti: escluse le candidature. Riammessa Generazione Parma a sostegno di Costi

Il Tar respinge i ricorsi di Michela Canova e Roberta Roberti: le liste Parma Democratica e Parma Città Pubblica sono dunque ufficialmente escluse dalla corsa alle elezioni comunali in programma il 12 giugno. La notizia ha raggiunto le due candidate mentre erano impegnate in un dibattito pubblico organizzato dai sindacati confederali.

Sempre Il Tar ha invece riammesso nella competizione elettorale la lista Generazione Parma, che sostiene la candidatura a sindaco di Dario Costi. Scendono quindi ufficialmente a dieci le candidature a sindaco alle Comunali, dove non ci saranno dunque candidate donna.

Costi ha così commentato: "La notizia della riammissione di Generazione Parma ci rende felici per i nostri ragazzi che potranno continuare il nostro percorso per riprogettare la città. Siamo tutti fiocchi di neve che stanno avvicinandosi e stringendosi per essere una grande valanga civica e democratica. Al contempo un abbraccio a Roberta Roberti e Michela Canova a cui va tutta la nostra solidarietà per l'esclusione. Ogni contributo alla democrazia che si aggiunge attraverso una candidatura è un arricchimento per tutti".